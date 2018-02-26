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Виктория - Высочина

26.02.2018, Понедельник, 19:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 18 тур Виктория - Высочина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
4 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Высочина 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Виктория 2:0 Высочина
1 тур
30 июля, суббота 16:00 Высочина 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:0 Высочина
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Высочина 2:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
18 мая, понедельник 19:00 Виктория 2:0 Высочина
14 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Высочина 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Виктория 1:1 Высочина
10 тур
27 сентября, пятница 22:15 Высочина 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
26 ноября, понедельник 21:00 Виктория 1:0 Высочина
2 тур
5 августа, воскресенье 21:15 Высочина 1:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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    Рейтинг: +557

    avera 26 февраля 2018, 20:46

    договорняк

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > avera 26 февраля 2018, 20:54

    согласен, если лидер чемпионата проигрывает аутсайдеру.

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