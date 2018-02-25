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Славия - Богемианс 1905

25.02.2018, Воскресенье, 20:00 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 18 тур Славия - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
4 тур
19 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:3 Славия
13 тур
5 ноября, суббота 22:05 Славия 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Славия 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 21:15 Славия 1:1 Богемианс 1905
8 тур
20 сентября, суббота 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
27 апреля, воскресенье 22:15 Богемианс 1905 0:1 Славия
12 тур
25 октября, пятница 21:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Славия 3:1 Богемианс 1905
1 тур
29 июля, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
1 тур
16 июля, пятница 19:30 Богемианс 1905 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Славия 3:0 Богемианс 1905
9 тур
26 сентября, суббота 21:45 Богемианс 1905 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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