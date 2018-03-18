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Рандерс - Оденсе

18.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 26 тур Рандерс - Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
10 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
ответный матч		 29 мая, понедельник 20:00 Рандерс 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/2 финала
первый матч		 20 мая, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
4 тур
23 апреля, воскресенье 14:00 Рандерс 4:0 Оденсе
3 тур
18 апреля, вторник 19:15 Оденсе 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
20 февраля, понедельник 21:00 Оденсе 3:0 Рандерс
13 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Рандерс 3:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 0:1 Рандерс
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Оденсе
5 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Оденсе 0:2 Рандерс
12 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Оденсе
5 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Рандерс 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Оденсе 2:1 Рандерс
16 тур
23 ноября, суббота 20:00 Рандерс 1:1 Оденсе
2 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 22:00 Оденсе 0:0 Рандерс
17 тур
19 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 3:2 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Рандерс 1:2 Оденсе
15 тур
8 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Рандерс
2 тур
26 июля, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Рандерс
13 тур
24 октября, суббота 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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