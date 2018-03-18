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Орхус - Ольборг

18.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 26 тур Орхус - Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
7 тур
26 августа, суббота 18:30 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
4 тур
24 апреля, понедельник 20:00 Орхус 4:0 Ольборг
3 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Орхус 1:2 Ольборг
7 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
17 мая, вторник 20:00 Орхус 2:0 Ольборг
22 тур
18 марта, пятница 20:00 Ольборг 2:2 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Орхус 2:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
21 тур
8 марта, суббота 20:00 Орхус 2:5 Ольборг
10 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Орхус 3:0 Ольборг
19 тур
3 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 0:3 Орхус
1 тур
13 июля, пятница 20:30 Орхус 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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