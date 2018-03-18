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Мидтьюлланд - Сендерийск

18.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 26 тур Мидтьюлланд - Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
12 тур
13 октября, пятница 20:00 Сендерийск 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
12 мая, пятница 15:00 Сендерийск 5:2 Мидтьюлланд
2 тур
9 апреля, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 3:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:0 Мидтьюлланд
6 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Сендерийск
22 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Сендерийск 3:2 Мидтьюлланд
2 тур
24 июля, пятница 21:00 Сендерийск 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
4 тур
10 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Мидтьюлланд
21 тур
10 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
3 тур
2 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
6 апреля, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
21 тур
2 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Сендерийск
11 тур
1 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Сендерийск
9 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
9 мая, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
22 тур
21 марта, понедельник 21:00 Сендерийск 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
25 марта, четверг 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Сендерийск
10 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 0:2 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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