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Хорсенс - Брондбю

11.03.2018, Воскресенье, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 25 тур Хорсенс - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Хорсенс 0:1 Брондбю
18 тур
25 ноября, воскресенье 22:15 Брондбю 2:0 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:0 Брондбю
17 тур
28 ноября, понедельник 22:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:4 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Хорсенс
16 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:1 Брондбю
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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