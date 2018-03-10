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Хобро - Силькеборг

10.03.2018, Суббота, 18:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 25 тур Хобро - Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
7 тур
25 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:2 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Хобро 2:2 Силькеборг
20 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 0:1 Хобро
9 тур
27 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 2:2 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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