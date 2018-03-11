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Сендерийск - Люнгбю

11.03.2018, Воскресенье, 14:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 25 тур Сендерийск - Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
5 тур
12 августа, суббота 17:00 Люнгбю 1:1 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
4 тур
21 апреля, пятница 21:15 Сендерийск 1:2 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
22 октября, суббота 17:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
3 тур
31 июля, воскресенье 13:00 Сендерийск 0:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:4 Сендерийск
17 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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