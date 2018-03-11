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Ольборг - Рандерс

11.03.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 25 тур Ольборг - Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
13 тур
23 октября, понедельник 20:00 Рандерс 1:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 17 мая, среда 19:00 Рандерс 2:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 12 мая, пятница 21:00 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
25 ноября, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Рандерс
2 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Рандерс 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 3:2 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 20:30 Рандерс 1:1 Ольборг
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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