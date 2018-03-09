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Оденсе - Орхус

09.03.2018, Пятница, 21:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 25 тур Оденсе - Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
5 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
30 сентября, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Орхус 2:1 Оденсе
19 тур
26 февраля, пятница 20:00 Оденсе 2:2 Орхус
4 тур
7 августа, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
5 мая, понедельник 21:00 Орхус 0:1 Оденсе
17 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 4:1 Орхус
7 тур
30 августа, пятница 20:30 Оденсе 3:6 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Оденсе
14 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:4 Орхус
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
23 апреля, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Орхус
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Оденсе
3 тур
30 июля, суббота 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Орхус 0:3 Оденсе
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 2:0 Орхус
3 тур
3 августа, понедельник 21:00 Орхус 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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