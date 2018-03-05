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Силькеборг - Мидтьюлланд

05.03.2018, Понедельник, 22:05 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 24 тур Силькеборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
2 тур
23 июля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
1 декабря, четверг 20:00 Силькеборг 2:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
17 апреля, пятница 19:30 Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
14 тур
7 ноября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Силькеборг 1:1 Мидтьюлланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
7 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:2 Силькеборг
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 4:1 Мидтьюлланд
1 тур
17 июля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 19:00 Силькеборг 1:0 Мидтьюлланд
18 тур
27 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
21 тур
20 марта, суббота 19:00 Силькеборг 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
26 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 4:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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