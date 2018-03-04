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Брондбю - Оденсе

04.03.2018, Воскресенье, 20:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 24 тур Брондбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
8 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:0 Брондбю
11 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Оденсе
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:5 Брондбю
2 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Брондбю
21 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 2:0 Оденсе
4 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:2 Оденсе
13 тур
27 октября, воскресенье 22:15 Оденсе 0:0 Брондбю
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Брондбю
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:3 Оденсе
1 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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