Сендерийск - Ольборг

|2 тур
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|19 тур
|29 ноября, вторник
|20:00
|Сендерийск
|1:1
|Ольборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Ольборг
|0:1
|Сендерийск
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|15 тур
|6 ноября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Ольборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:30
|Ольборг
|5:0
|Сендерийск
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|0:3
|Ольборг
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|1 тур
|19 июля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|3:2
|Ольборг
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Сендерийск
|8 тур
|13 сентября, пятница
|20:30
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|30 тур
|4 мая, суббота
|21:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|13 тур
|20 октября, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Сендерийск
|8 тур
|31 августа, пятница
|20:30
|Сендерийск
|0:4
|Ольборг
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Сендерийск
|5:0
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, суббота
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|6 тур
|22 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|16 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|10 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Сендерийск
|24 тур
|2 апреля, пятница
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:00
|Сендерийск
|2:0
|Ольборг
|5 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Сендерийск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|27
|9
|7
|11
|34:32
|+2
|34
|2.
|Сендерийск
|27
|8
|7
|12
|37:36
|+1
|31
|3.
|Брондбю
|26
|18
|6
|2
|58:24
|+34
|60
|4.
|Мидтьюлланд
|26
|19
|3
|4
|60:29
|+31
|60
|5.
|Нордшелланд
|26
|15
|5
|6
|62:41
|+21
|50
|6.
|Копенгаген
|26
|13
|5
|8
|50:33
|+17
|44
|7.
|Ольборг
|26
|8
|12
|6
|28:27
|+1
|36
|8.
|Хорсенс
|26
|7
|14
|5
|32:34
|-2
|35
|9.
|Хобро
|26
|8
|8
|10
|33:33
|0
|32
|10.
|Орхус
|26
|7
|8
|11
|23:36
|-13
|29
|11.
|Силькеборг
|26
|8
|4
|14
|32:49
|-17
|28
|12.
|Люнгбю
|26
|4
|9
|13
|31:53
|-22
|21
|13.
|Рандерс
|26
|4
|8
|14
|23:46
|-23
|20
|14.
|Хельсингор
|26
|6
|2
|18
|22:52
|-30
|20