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Оденсе - Люнгбю

28.02.2018, Среда, 20:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 23 тур Оденсе - Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 4:0 Люнгбю
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:0 Оденсе
6 тур
20 августа, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 2:0 Оденсе
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:0 Люнгбю
10 тур
27 сентября, понедельник 21:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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