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Нордшелланд - Силькеборг

01.03.2018, Четверг, 20:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 23 тур Нордшелланд - Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
11 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Силькеборг 2:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 22:15 Нордшелланд 5:1 Силькеборг
12 тур
30 сентября, пятница 21:15 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
25 апреля, суббота 18:00 Нордшелланд 1:0 Силькеборг
22 тур
22 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
3 мая, пятница 20:30 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
13 тур
19 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
5 тур
11 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 6:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:2 Силькеборг
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:0 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:4 Нордшелланд
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Силькеборг
4 тур
8 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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