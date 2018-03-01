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Мидтьюлланд - Брондбю

01.03.2018, Четверг, 22:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 23 тур Мидтьюлланд - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
1 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 4:2 Брондбю
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Брондбю
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:3 Брондбю
19 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
1 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
16 тур
24 ноября, воскресенье 22:15 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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