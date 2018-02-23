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Хорсенс - Рандерс

23.02.2018, Пятница, 21:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 22 тур Хорсенс - Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
11 тур
29 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:1 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
8 мая, понедельник 20:00 Хорсенс 2:1 Рандерс
2 тур
7 апреля, пятница 21:15 Рандерс 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Хорсенс 1:0 Рандерс
4 тур
5 августа, пятница 19:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:0 Рандерс
15 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:0 Хорсенс
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 16:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Рандерс
4 тур
8 августа, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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