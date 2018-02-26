Введите ваш ник на сайте

Сендерийск - Силькеборг

26.02.2018, Понедельник, 21:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 22 тур Сендерийск - Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
13 тур
21 октября, суббота 16:30 Силькеборг 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
5 декабря, понедельник 20:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
2 мая, суббота 18:00 Силькеборг 2:2 Сендерийск
21 тур
14 марта, суббота 19:00 Сендерийск 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 20:00 Силькеборг 0:5 Сендерийск
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 2:3 Силькеборг
9 тур
15 сентября, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:4 Силькеборг
3 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 20:00 Силькеборг 1:0 Сендерийск
14 тур
31 октября, воскресенье 17:55 Сендерийск 1:2 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сендерийск 4:0 Силькеборг
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
...
  • Читайте нас: 