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Ольборг - Нордшелланд

25.02.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 22 тур Ольборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
3 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
21 октября, пятница 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 14:00 Нордшелланд 1:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
1 апреля, пятница 19:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
13 тур
25 октября, воскресенье 15:30 Нордшелланд 3:0 Ольборг
3 тур
3 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Нордшелланд
12 тур
27 октября, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Ольборг
4 тур
9 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 22:00 Нордшелланд 2:4 Ольборг
16 тур
25 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
17 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
4 апреля, четверг 20:00 Ольборг 0:1 Нордшелланд
14 тур
26 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 1:0 Ольборг
4 тур
4 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
21 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Нордшелланд
12 тур
15 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 1:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:3 Ольборг
13 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:0 Нордшелланд
7 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:0 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Ольборг
19 тур
8 марта, понедельник 21:00 Ольборг 2:1 Нордшелланд
2 тур
19 августа, среда 20:30 Ольборг 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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