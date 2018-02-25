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Копенгаген - Оденсе

25.02.2018, Воскресенье, 20:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 22 тур Копенгаген - Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
12 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 0:3 Копенгаген
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Оденсе
7 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 18:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
19 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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