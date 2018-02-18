Хельсингор - Хорсенс

|10 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Хорсенс
|2:0
|Хельсингор
|10 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Хорсенс
|2:0
|Хельсингор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|27
|9
|7
|11
|34:32
|+2
|34
|2.
|Сендерийск
|27
|8
|7
|12
|37:36
|+1
|31
|3.
|Брондбю
|26
|18
|6
|2
|58:24
|+34
|60
|4.
|Мидтьюлланд
|26
|19
|3
|4
|60:29
|+31
|60
|5.
|Нордшелланд
|26
|15
|5
|6
|62:41
|+21
|50
|6.
|Копенгаген
|26
|13
|5
|8
|50:33
|+17
|44
|7.
|Ольборг
|26
|8
|12
|6
|28:27
|+1
|36
|8.
|Хорсенс
|26
|7
|14
|5
|32:34
|-2
|35
|9.
|Хобро
|26
|8
|8
|10
|33:33
|0
|32
|10.
|Орхус
|26
|7
|8
|11
|23:36
|-13
|29
|11.
|Силькеборг
|26
|8
|4
|14
|32:49
|-17
|28
|12.
|Люнгбю
|26
|4
|9
|13
|31:53
|-22
|21
|13.
|Рандерс
|26
|4
|8
|14
|23:46
|-23
|20
|14.
|Хельсингор
|26
|6
|2
|18
|22:52
|-30
|20