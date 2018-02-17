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Силькеборг - Люнгбю

17.02.2018, Суббота, 18:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 21 тур Силькеборг - Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
1 тур
16 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
10 декабря, суббота 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
4 тур
5 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:4 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Люнгбю
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:3 Силькеборг
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Силькеборг 0:1 Люнгбю
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Люнгбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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