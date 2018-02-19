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Орхус - Сендерийск

19.02.2018, Понедельник, 21:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 21 тур Орхус - Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
4 тур
7 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Орхус 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Орхус
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Орхус 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Сендерийск
20 тур
1 марта, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Орхус
6 тур
23 августа, пятница 20:30 Орхус 3:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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