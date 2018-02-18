Введите ваш ник на сайте

Ольборг - Брондбю

18.02.2018, Воскресенье, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 21 тур Ольборг - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:0 Ольборг
8 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ольборг 3:0 Брондбю
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Ольборг
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Ольборг
18 тур
22 февраля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Брондбю
10 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:0 Брондбю
19 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Брондбю 2:2 Ольборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:1 Брондбю
12 тур
7 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 1:3 Ольборг
2 тур
22 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Брондбю
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:2 Ольборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Ольборг
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
4 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
...
  • Читайте нас: 