Нордшелланд - Оденсе

|1 тур
|17 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Нордшелланд
|1 тур
|17 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Нордшелланд
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:1
|Оденсе
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Нордшелланд
|29 тур
|12 мая, четверг
|19:00
|Нордшелланд
|0:1
|Оденсе
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:1
|Нордшелланд
|11 тур
|2 октября, пятница
|19:00
|Нордшелланд
|1:5
|Оденсе
|24 тур
|12 апреля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Оденсе
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|29 сентября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|2:1
|Оденсе
|27 тур
|17 апреля, четверг
|17:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|18 тур
|6 декабря, пятница
|21:30
|Нордшелланд
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:0
|Нордшелланд
|31 тур
|10 мая, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|4:1
|Оденсе
|12 тур
|5 октября, пятница
|20:30
|Оденсе
|3:0
|Нордшелланд
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|1:1
|Оденсе
|31 тур
|14 мая, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:0
|Оденсе
|20 тур
|10 марта, суббота
|20:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Нордшелланд
|26 тур
|21 апреля, четверг
|16:00
|Оденсе
|1:2
|Нордшелланд
|14 тур
|1 ноября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:4
|Оденсе
|8 тур
|11 сентября, суббота
|19:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|31 тур
|6 мая, четверг
|22:00
|Оденсе
|2:1
|Нордшелланд
|12 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|0:2
|Оденсе
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Нордшелланд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|27
|9
|7
|11
|34:32
|+2
|34
|2.
|Сендерийск
|27
|8
|7
|12
|37:36
|+1
|31
|3.
|Брондбю
|26
|18
|6
|2
|58:24
|+34
|60
|4.
|Мидтьюлланд
|26
|19
|3
|4
|60:29
|+31
|60
|5.
|Нордшелланд
|26
|15
|5
|6
|62:41
|+21
|50
|6.
|Копенгаген
|26
|13
|5
|8
|50:33
|+17
|44
|7.
|Ольборг
|26
|8
|12
|6
|28:27
|+1
|36
|8.
|Хорсенс
|26
|7
|14
|5
|32:34
|-2
|35
|9.
|Хобро
|26
|8
|8
|10
|33:33
|0
|32
|10.
|Орхус
|26
|7
|8
|11
|23:36
|-13
|29
|11.
|Силькеборг
|26
|8
|4
|14
|32:49
|-17
|28
|12.
|Люнгбю
|26
|4
|9
|13
|31:53
|-22
|21
|13.
|Рандерс
|26
|4
|8
|14
|23:46
|-23
|20
|14.
|Хельсингор
|26
|6
|2
|18
|22:52
|-30
|20