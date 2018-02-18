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Мидтьюлланд - Копенгаген

18.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 21 тур Мидтьюлланд - Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
8 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:3 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
17 мая, среда 21:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Копенгаген
5 тур
13 августа, суббота 19:30 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 5:3 Мидтьюлланд
17 тур
3 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Копенгаген
5 тур
14 августа, пятница 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
17 тур
7 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Мидтьюлланд
5 тур
15 августа, пятница 21:30 Копенгаген 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Копенгаген
20 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Копенгаген 1:5 Мидтьюлланд
2 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 22:00 Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген
17 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
1 тур
15 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 4:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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