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Хорсенс - Мидтьюлланд

09.02.2018, Пятница, 21:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 20 тур Хорсенс - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
13 тур
20 октября, пятница 20:00 Мидтьюлланд 4:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:5 Мидтьюлланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
13 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
20 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
3 тур
27 июля, пятница 20:30 Хорсенс 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
12 мая, суббота 16:00 Хорсенс 2:1 Мидтьюлланд
20 тур
12 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 4:1 Хорсенс
11 тур
3 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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