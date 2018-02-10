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Силькеборг - Ольборг

10.02.2018, Суббота, 18:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 20 тур Силькеборг - Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
8 тур
11 сентября, понедельник 20:00 Ольборг 2:1 Силькеборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
6 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
1 тур
1 апреля, суббота 17:00 Силькеборг 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Ольборг 3:0 Силькеборг
11 тур
26 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 5:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Ольборг
13 тур
3 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 2:0 Силькеборг
6 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
8 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
21 тур
1 марта, пятница 21:30 Силькеборг 3:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 3:1 Силькеборг
18 тур
3 декабря, суббота 20:00 Силькеборг 4:2 Ольборг
11 тур
1 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 17:00 Силькеборг 4:3 Ольборг
20 тур
5 марта, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Силькеборг
4 тур
7 августа, суббота 21:05 Ольборг 0:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
22 тур
24 марта, среда 20:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
9 тур
19 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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