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Сендерийск - Нордшелланд

11.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 20 тур Сендерийск - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
10 тур
22 сентября, пятница 20:00 Нордшелланд 2:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
16 мая, вторник 19:00 Нордшелланд 4:1 Сендерийск
3 тур
14 апреля, пятница 16:30 Сендерийск 1:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 22:15 Сендерийск 0:0 Нордшелланд
9 тур
18 сентября, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 14:00 Сендерийск 3:1 Нордшелланд
16 тур
21 ноября, суббота 17:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, пятница 19:00 Нордшелланд 0:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
4 апреля, суббота 18:00 Сендерийск 1:2 Нордшелланд
20 тур
7 марта, суббота 19:00 Нордшелланд 4:0 Сендерийск
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 2:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 15:00 Сендерийск 3:1 Нордшелланд
15 тур
9 ноября, суббота 20:00 Нордшелланд 3:0 Сендерийск
9 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 2:2 Сендерийск
15 тур
3 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Нордшелланд
7 тур
24 августа, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 16:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Сендерийск
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Нордшелланд
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:1 Сендерийск
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Нордшелланд
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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