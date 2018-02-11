Введите ваш ник на сайте

Люнгбю - Брондбю

11.02.2018, Воскресенье, 20:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 20 тур Люнгбю - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
3 тур
30 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 5:3 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
18 мая, четверг 21:00 Брондбю 0:2 Люнгбю
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Люнгбю
10 тур
22 сентября, четверг 21:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
22 тур
25 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Люнгбю
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:1 Люнгбю
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 3:3 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
...
  • Читайте нас: 