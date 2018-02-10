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Копенгаген - Рандерс

10.02.2018, Суббота, 20:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 20 тур Копенгаген - Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
2 тур
22 июля, суббота 17:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
3 декабря, суббота 20:30 Копенгаген 1:0 Рандерс
10 тур
21 сентября, среда 19:00 Рандерс 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
1 тур
16 сентября, среда 19:30 Копенгаген 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Рандерс 3:0 Копенгаген
22 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
11 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
13 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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