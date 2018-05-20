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Металлург Л - Зенит

20.05.2018, Воскресенье, 00:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур Металлург Л - Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
13 тур
14 октября, суббота 15:00 Зенит 3:3 Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
20 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Зенит 1:3 Металлург Л
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 2:4 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
24 тур
16 мая, понедельник 18:00 Металлург Л 2:1 Зенит
12 тур
4 октября, воскресенье 14:30 Зенит 2:1 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 16:00 Металлург Л 0:0 Зенит
5 тур
8 августа, пятница 18:00 Зенит 0:1 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
17 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит 0:1 Металлург Л
3 тур
30 июля, вторник 18:30 Металлург Л 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
29 тур
31 мая, пятница 18:30 Металлург Л 1:3 Зенит
15 тур
6 октября, суббота 17:00 Зенит 0:0 Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 18:00 Металлург Л 4:2 Зенит
25 тур
29 сентября, четверг 18:00 Зенит 1:0 Металлург Л
13 тур
7 июля, четверг 19:00 Металлург Л 1:0 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
23 тур
18 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 0:0 Зенит
9 тур
16 июня, среда 18:00 Зенит 2:0 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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