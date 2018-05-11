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Динамо Бр - Торпедо

11.05.2018, Пятница, 18:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур Динамо Бр - Торпедо
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
11 тур
30 сентября, суббота 14:00 Торпедо 0:0 Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
20 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Динамо Бр 1:1 Торпедо
11 тур
1 октября, суббота 14:00 Торпедо 1:1 Динамо Бр
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 19:00 Торпедо 2:0 Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
20 тур
23 апреля, суббота 16:00 Динамо Бр 0:1 Торпедо
8 тур
8 сентября, вторник 17:00 Торпедо 1:0 Динамо Бр
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:00 Торпедо 0:0
(2:3)п		 Динамо Бр
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 48 тур
25 апреля, среда 19:30 Динамо Бр 1:1 Торпедо
Второй этап, 41 тур
20 марта, вторник 16:30 Торпедо 2:3 Динамо Бр
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 19:00 Динамо Бр 0:3 Торпедо
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:00 Торпедо 1:0 Динамо Бр
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 19:00 Динамо Бр 2:0 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 18:30 Динамо Бр 0:1 Торпедо
10 тур
8 мая, четверг 19:00 Торпедо 1:0 Динамо Бр
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 15:00 Динамо Бр 0:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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