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Рязань - Динамо Бр

04.05.2018, Пятница, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур Рязань - Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
10 тур
23 сентября, суббота 16:00 Динамо Бр 4:0 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Рязань 0:0 Динамо Бр
10 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Бр 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
19 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Рязань 2:0 Динамо Бр
7 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо Бр 2:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 18:30 Рязань 1:0 Динамо Бр
4 тур
2 августа, суббота 19:00 Динамо Бр 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
22 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Динамо Бр 1:1 Рязань
8 тур
27 августа, вторник 18:30 Рязань 0:1 Динамо Бр
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
22 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Динамо Бр 0:0 Рязань
6 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Рязань 1:0 Динамо Бр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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