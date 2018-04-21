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Рязань - Арарат-Армения

21.04.2018, Суббота, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 20 тур Рязань - Арарат-Армения
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
8 тур
7 сентября, четверг 19:00 Арарат-Армения 1:0 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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