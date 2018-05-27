Муром - Псков-747

|1 тур
|19 июля, среда
|18:30
|Псков-747
|0:2
|Муром
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чертаново
|26
|19
|4
|3
|51:15
|+36
|61
|2.
|Текстильщик Ив
|26
|16
|6
|4
|49:20
|+29
|54
|3.
|Казанка
|26
|16
|4
|6
|50:23
|+27
|52
|4.
|Велес
|26
|14
|4
|8
|46:32
|+14
|46
|5.
|Спартак Кс
|26
|12
|7
|7
|34:26
|+8
|43
|6.
|Олимп-Долгопрудный
|26
|11
|10
|5
|49:27
|+22
|43
|7.
|Псков-747
|26
|11
|4
|11
|30:35
|-5
|37
|8.
|Торпедо Вл
|26
|10
|6
|10
|38:34
|+4
|36
|9.
|Муром
|26
|8
|8
|10
|24:28
|-4
|32
|10.
|Динамо-2
|26
|8
|8
|10
|29:35
|-6
|32
|11.
|Луки-Энергия
|26
|7
|7
|12
|19:23
|-4
|28
|12.
|ЦРФСО
|26
|7
|4
|15
|26:40
|-14
|25
|13.
|Коломна
|26
|5
|1
|20
|18:59
|-41
|16
|14.
|Знамя Труда
|26
|1
|1
|24
|12:78
|-66
|4