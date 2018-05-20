Псков-747 - Спартак К

|13 тур
|15 октября, воскресенье
|16:00
|Спартак К
|2:1
|Псков-747
|24 тур
|21 мая, воскресенье
|16:00
|Спартак К
|0:0
|Псков-747
|12 тур
|10 октября, понедельник
|16:00
|Псков-747
|1:0
|Спартак К
|24 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Спартак К
|2:0
|Псков-747
|10 тур
|21 сентября, понедельник
|17:00
|Псков-747
|3:1
|Спартак К
|27 тур
|18 мая, понедельник
|18:30
|Псков-747
|1:1
|Спартак К
|13 тур
|29 сентября, понедельник
|18:00
|Спартак К
|2:0
|Псков-747
|29 тур
|7 мая, среда
|18:30
|Псков-747
|3:1
|Спартак К
|7 тур
|15 августа, четверг
|18:00
|Спартак К
|1:0
|Псков-747
|23 тур
|8 мая, среда
|18:30
|Псков-747
|1:1
|Спартак К
|5 тур
|14 августа, вторник
|18:30
|Спартак К
|0:2
|Псков-747
|39 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Спартак К
|0:0
|Псков-747
|23 тур
|19 августа, пятница
|18:30
|Псков-747
|1:0
|Спартак К
|7 тур
|21 мая, суббота
|00:00
|Спартак К
|2:0
|Псков-747
|31 тур
|7 октября, четверг
|18:00
|Спартак К
|0:1
|Псков-747
|15 тур
|5 июля, понедельник
|18:30
|Псков-747
|1:2
|Спартак К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чертаново
|26
|19
|4
|3
|51:15
|+36
|61
|2.
|Текстильщик Ив
|26
|16
|6
|4
|49:20
|+29
|54
|3.
|Казанка
|26
|16
|4
|6
|50:23
|+27
|52
|4.
|Велес
|26
|14
|4
|8
|46:32
|+14
|46
|5.
|Спартак Кс
|26
|12
|7
|7
|34:26
|+8
|43
|6.
|Олимп-Долгопрудный
|26
|11
|10
|5
|49:27
|+22
|43
|7.
|Псков-747
|26
|11
|4
|11
|30:35
|-5
|37
|8.
|Торпедо Вл
|26
|10
|6
|10
|38:34
|+4
|36
|9.
|Муром
|26
|8
|8
|10
|24:28
|-4
|32
|10.
|Динамо-2
|26
|8
|8
|10
|29:35
|-6
|32
|11.
|Луки-Энергия
|26
|7
|7
|12
|19:23
|-4
|28
|12.
|ЦРФСО
|26
|7
|4
|15
|26:40
|-14
|25
|13.
|Коломна
|26
|5
|1
|20
|18:59
|-41
|16
|14.
|Знамя Труда
|26
|1
|1
|24
|12:78
|-66
|4