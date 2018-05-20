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Псков-747 - Спартак К

20.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур Псков-747 - Спартак К
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
13 тур
15 октября, воскресенье 16:00 Спартак К 2:1 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Спартак К 0:0 Псков-747
12 тур
10 октября, понедельник 16:00 Псков-747 1:0 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
24 тур
30 апреля, суббота 17:00 Спартак К 2:0 Псков-747
10 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Псков-747 3:1 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:30 Псков-747 1:1 Спартак К
13 тур
29 сентября, понедельник 18:00 Спартак К 2:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 18:30 Псков-747 3:1 Спартак К
7 тур
15 августа, четверг 18:00 Спартак К 1:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
23 тур
8 мая, среда 18:30 Псков-747 1:1 Спартак К
5 тур
14 августа, вторник 18:30 Спартак К 0:2 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
39 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Спартак К 0:0 Псков-747
23 тур
19 августа, пятница 18:30 Псков-747 1:0 Спартак К
7 тур
21 мая, суббота 00:00 Спартак К 2:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
31 тур
7 октября, четверг 18:00 Спартак К 0:1 Псков-747
15 тур
5 июля, понедельник 18:30 Псков-747 1:2 Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
36 тур
12 октября, понедельник 17:00 Псков-747 3:2 Спартак К
16 тур
1 июля, среда 18:00 Спартак К 1:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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