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Текстильщик - Торпедо Вл

16.05.2018, Среда, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур Текстильщик - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
12 тур
6 октября, пятница 18:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2017/2018)
1/64 финала
7 августа, понедельник 18:30 Текстильщик 0:0
(3:4)п		 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
25 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Текстильщик 1:1 Торпедо Вл
13 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 0:0 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 18:00 Торпедо Вл 0:1 Текстильщик
1 тур
20 июля, понедельник 18:30 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 17:00 Текстильщик 0:0 Торпедо Вл
5 тур
8 августа, пятница 18:30 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 17:00 Текстильщик 2:0 Торпедо Вл
8 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 2:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:30 Текстильщик 4:2 Торпедо Вл
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
17 тур
16 июля, пятница 18:30 Текстильщик 0:1 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
7 мая, пятница 18:30 Текстильщик 1:1
(3:4)п		 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
31 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
11 тур
8 июня, понедельник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
14 мая, четверг 00:00 Торпедо Вл 3:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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