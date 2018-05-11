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Коломна - Псков-747

11.05.2018, Пятница, 17:30 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур Коломна - Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Псков-747 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
26 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Псков-747 2:0 Коломна
1 тур
20 июля, среда 18:00 Коломна 2:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
25 тур
5 мая, четверг 18:30 Псков-747 2:1 Коломна
11 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Коломна 0:3 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 15:30 Коломна 0:4 Псков-747
3 тур
25 июля, пятница 18:30 Псков-747 4:1 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 18:00 Коломна 1:1 Псков-747
9 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Псков-747 1:0 Коломна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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