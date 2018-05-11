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Знамя Труда - ЦРФСО

11.05.2018, Пятница, 16:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур Знамя Труда - ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
11 тур
29 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 3:1 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
18 тур
9 апреля, воскресенье 15:00 Знамя Труда 3:3 ЦРФСО
6 тур
28 августа, воскресенье 18:30 ЦРФСО 2:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 18:00 ЦРФСО 3:0 Знамя Труда
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Знамя Труда 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:00 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
9 тур
4 сентября, четверг 17:00 Знамя Труда 0:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
32 тур
19 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
6 тур
7 августа, среда 18:30 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
28 тур
31 мая, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
2 тур
26 июля, четверг 18:00 Знамя Труда 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 ЦРФСО 0:0 Знамя Труда
32 тур
30 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 2:2 ЦРФСО
15 тур
30 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
25 тур
4 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
9 тур
4 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 2:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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