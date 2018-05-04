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Текстильщик - Знамя Труда

04.05.2018, Пятница, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур Текстильщик - Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
10 тур
23 сентября, суббота 14:00 Знамя Труда 0:3 Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
22 тур
6 мая, суббота 17:00 Текстильщик 2:0 Знамя Труда
10 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Знамя Труда 0:2 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
24 тур
30 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 4:0 Знамя Труда
10 тур
21 сентября, понедельник 16:00 Знамя Труда 0:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 14:00 Знамя Труда 0:1 Текстильщик
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Текстильщик 6:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
24 тур
5 ноября, вторник 14:00 Знамя Труда 0:3 Текстильщик
14 тур
17 сентября, вторник 18:30 Текстильщик 3:1 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
19 тур
20 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 1:0 Знамя Труда
9 тур
7 сентября, пятница 17:00 Знамя Труда 1:5 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
40 тур
25 апреля, среда 18:30 Текстильщик 3:0 Знамя Труда
24 тур
22 августа, понедельник 18:00 Знамя Труда 1:4 Текстильщик
8 тур
24 мая, вторник 18:30 Текстильщик 2:0 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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