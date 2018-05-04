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Псков-747 - Торпедо Вл

04.05.2018, Пятница, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур Псков-747 - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
10 тур
22 сентября, пятница 18:00 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:2 Псков-747
2 тур
28 июля, четверг 18:30 Псков-747 2:2 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Псков-747 1:2 Торпедо Вл
9 тур
15 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 1:1 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
9 тур
4 сентября, четверг 18:30 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
34 тур
27 мая, вторник 18:30 Псков-747 3:0 Торпедо Вл
4 тур
27 июля, суббота 18:00 Торпедо Вл 0:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
24 тур
28 августа, суббота 19:00 Торпедо Вл 2:2 Псков-747
8 тур
25 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
33 тур
30 сентября, среда 18:00 Торпедо Вл 3:1 Псков-747
13 тур
18 июня, четверг 18:00 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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