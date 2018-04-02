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ЦРФСО - Текстильщик

02.04.2018, Понедельник, 18:30 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур ЦРФСО - Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
5 тур
18 августа, пятница 18:30 Текстильщик 3:1 ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
19 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 ЦРФСО 0:3 Текстильщик
7 тур
2 сентября, пятница 17:00 Текстильщик 1:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
18 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Текстильщик 1:1 ЦРФСО
4 тур
12 августа, среда 18:30 ЦРФСО 2:2 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 17:00 ЦРФСО 1:2 Текстильщик
15 тур
11 октября, суббота 17:00 Текстильщик 2:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
19 тур
14 октября, понедельник 18:00 ЦРФСО 0:2 Текстильщик
17 тур
4 октября, пятница 18:30 Текстильщик 3:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
18 тур
24 октября, среда 18:00 ЦРФСО 1:1 Текстильщик
12 тур
21 сентября, пятница 18:30 Текстильщик 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
37 тур
26 октября, среда 18:00 ЦРФСО 0:2 Текстильщик
22 тур
12 августа, пятница 18:00 Текстильщик 0:0 ЦРФСО
5 тур
9 мая, понедельник 00:00 ЦРФСО 0:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
26 тур
8 сентября, среда 18:30 ЦРФСО 1:1 Текстильщик
10 тур
5 июня, суббота 18:30 Текстильщик 0:0 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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