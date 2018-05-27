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Челябинск - Сызрань-2003

27.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур Челябинск - Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
1 тур
19 июля, среда 18:00 Сызрань-2003 0:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
26 тур
30 мая, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Сызрань-2003
12 тур
26 сентября, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:0 Челябинск
4 тур
11 августа, четверг 16:30 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
25 тур
19 мая, четверг 18:00 Сызрань-2003 4:0 Челябинск
15 тур
14 октября, среда 14:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
7 тур
28 августа, пятница 18:00 Сызрань-2003 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
23 тур
12 мая, вторник 16:30 Челябинск 0:2 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Сызрань-2003
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Сызрань-2003 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
25 тур
24 мая, суббота 15:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
2 тур
26 июля, пятница 16:30 Челябинск 1:3 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
27 октября, суббота 18:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
18 тур
16 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:0 Сызрань-2003
6 тур
24 мая, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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