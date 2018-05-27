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Нефтехимик - Зенит-Ижевск

27.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур Нефтехимик - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
1 тур
19 июля, среда 17:00 Зенит-Ижевск 0:0 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
25 тур
19 мая, четверг 18:00 Нефтехимик 1:0 Зенит-Ижевск
15 тур
14 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 0:0 Нефтехимик
7 тур
30 августа, воскресенье 14:00 Нефтехимик 3:2 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
7 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 3:1 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Нефтехимик
6 тур
21 августа, четверг 18:00 Нефтехимик 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 17:00 Нефтехимик 2:0 Зенит-Ижевск
22 тур
9 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 0:0 Нефтехимик
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Нефтехимик 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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