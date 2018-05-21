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КАМАЗ - Лада-Тольятти

21.05.2018, Понедельник, 18:30 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур КАМАЗ - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
13 тур
6 октября, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:3 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 17:00 КАМАЗ 0:0 Лада-Тольятти
14 тур
6 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:0 Лада-Тольятти
6 тур
21 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 КАМАЗ
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:2 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 КАМАЗ
14 тур
1 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 0:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Лада-Тольятти
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Лада-Тольятти 2:4 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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