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Челябинск - КАМАЗ

16.05.2018, Среда, 16:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Челябинск - КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:30 Челябинск 1:0 КАМАЗ
11 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Челябинск 3:0 КАМАЗ
3 тур
3 августа, среда 18:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 18:00 КАМАЗ 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 16:30 Челябинск 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 13:00 Челябинск 0:1 КАМАЗ
7 тур
27 августа, среда 18:00 КАМАЗ 3:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 15:00 КАМАЗ 0:1 Челябинск
8 тур
4 сентября, среда 16:30 Челябинск 3:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:1 Челябинск
9 тур
5 сентября, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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