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Волга - Зенит-Ижевск

16.05.2018, Среда, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Волга - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 0:1 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 4:3 Волга
15 тур
11 октября, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
7 тур
29 августа, понедельник 17:00 Волга 1:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
22 тур
2 мая, понедельник 14:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
12 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
7 тур
26 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
25 тур
24 мая, суббота 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
1 тур
18 июля, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
17 августа, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
14 тур
1 октября, понедельник 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Волга 2:0 Зенит-Ижевск
20 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
8 тур
8 июня, среда 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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