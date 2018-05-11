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Носта - Челябинск

11.05.2018, Пятница, 16:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур Носта - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
11 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:3 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 16:00 Носта 2:1 Челябинск
10 тур
13 сентября, вторник 16:00 Носта 2:1 Челябинск
2 тур
28 июля, четверг 16:30 Челябинск 5:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 16:30 Челябинск 2:1 Носта
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Челябинск 1:2 Носта
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 15:00 Носта 0:1 Челябинск
6 тур
21 августа, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 17:00 Носта 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:3 Носта
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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