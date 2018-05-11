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Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти

11.05.2018, Пятница, 17:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
22 тур
8 мая, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
13 сентября, вторник 17:00 Лада-Тольятти 1:4 Зенит-Ижевск
2 тур
28 июля, четверг 17:30 Зенит-Ижевск 3:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Зенит-Ижевск
11 тур
19 сентября, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:1 Лада-Тольятти
3 тур
3 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:3 Зенит-Ижевск
3 тур
1 августа, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Зенит-Ижевск
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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